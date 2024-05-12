شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محطات مترو تخدم الركاب بداية من الأربعاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة النقل التشغيل التجريبي بالركاب لـ5 محطات مترو جديدة، اعتبارًا من صباح الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، وهى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتي تقع بنطاق محافظة الجيزة بمناطق العجوزة والدقى والمهندسين وبولاق الدكرور.

ويبلغ طول الجز الأخير المقرر تشغيله 7.1 كيلو متر، والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، والذي يشمل 5 محطـات، 3 محطات نفقية هي (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول)، ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور، ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء.

وتعمل 5 محطات مترو جديدة الأربعاء القادم، حيث تستقبل محطات "التوفيقية ووادى النيل وجامعة الدول وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة" الركاب بعد نجاح التشغيل التجريبى بدون جمهور، ليكتمل بذلك إنشاء مراحل الخط الثالث للمترو من السلام حتى الكيت كات ثم يتفرع شمالا حتى محور روض الفرج وجنوبا حتى جامعة القاهرة.

ويشمل التشغيل التجريبى على اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق - ...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها و تسيير القطارات لعمل الإختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع .