شكرا لقرائتكم خبر عن خلية إنتاج هيدروجين أخضر صديق البيئة.. مشروع لطلاب جامعة بنى سويف التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك طلاب كلية التكنولوجية بجامعة بنى سويف التكنولوجية فى هاكثون الجامعات التكنولوجية المنعقد اليوم بمقر جامعة أكتوبر التكنولوجية بمشروع ابتكار لإنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق الفصل الكهربي للماء باستخدام الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) واستخدام وتوظيف الهيدروجين الناتج في التطبيق المناسب.

وقال الطالب أحمد محمد، أحد المشاركين فى المشروع، إن المشروع عبارة عن فصل الهيدروجين الأخضر عن الأوكسجين باستخدام التحليل الكهربى، موضحا أن هذا المشروع يتم باستخدام الطاقة المتجددة ويهدف الى انتاج غاز الهيدروجين الخام صديق للبيئة.

وأوضح الطالب عبد الرحمن رمضان فى تصريحات لـ"الخليج 365 " أن مكونات المشروع من الصناعة المحلية بنسبة تتجاوز 80%‎ محلى مؤكدين ان التوسع فى إنتاج الهيدروجين الأخضر يتماشى مع سياسة الدولة ويعزز من توفير مصادر الطاقة.