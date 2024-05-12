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"يثير الفتنة".. تحرك برلماني عاجل بعد إطلاق مركز تكوين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قدم الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بيانًا عاجلًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، بعد الإعلان عن إطلاق مركز تكوين.

وقال بكري في بيانه: "فوجئ الرأي العام بالإعلان عن مركز تكوين الذي تبنى آراء وأفكار من شانها بث البلبلة والطعن في الثوابت الدينية للمجتمع".

وتابع: "ولما كان ذلك مخالفًا للنصوص الدستورية والقانونية لذلك أطلب مناقشة البيان العاجل المقدم حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره، وحماية ثوابتنا الدينية القيمة من هذا النهج الذي سيؤدي في النهاية إلى إثارة الفتنة في البلاد".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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