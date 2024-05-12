9.7 مليار جنيه.. تفاصيل مناقشة موازنة هيئة الأبنية التعليمية في البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، مشروع موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للعام المالي الجديد 2024/2025، والتي بلغ إجمالي المقدر لها 25.5 مليار جنيه مقابل 9.7 مليار جنيه في موازنة الهيئة بالعام المالي الحالي 2023/2024.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية.

وأكد ممثلو الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن الباب السادس الاستثمارات مقدر له 24.9 مليار جنيه، كما ناقشت اللجنة مشروع موازنة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للعام المالي الجديد 2024/2025، وقال محمد علاء الدين، ممثل الهيئة، إن موازنة الهيئة في العام المالي الحالي 2023/2024 تبلغ 634 مليون جنيه، فيما بلغ المخصص للموازنة في العام المالي الجديد 778 مليون و610 ألف جنيه.

وأكد مسئولو الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار أن رؤية الهيئة هى الانتقال من محو الأمية الأبجدية إلى الاهتمام بالتحول الرقمي.

كما ناقشت اللجنة مشروع موازنة المركز القومي للامتحانات للسنة المالية الجديدة، وقال ممثل المركز: الموازنة لم تتغير كثيرًا عن العام المالي الحالي، الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين زاد 4 ملايين جنيه، والباب الثاني مخصص له 3.5 مليون جنيه، والباب السادس مخصص له 500 ألف جنيه وكنا قد طلبنا 900 ألف جنيه.

وتابع: "المركز يتولى تصحيح الامتحانات، وهناك خطة استراتيجية تستهدف تقويم عدد لا يقل عن ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، ويقوم بدراسات قومية ووطنية".

كما ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروع موازنة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وقالت ممثل الأكاديمية، إن الأكاديمية تهتم بالتنمية المهنية للمعلمين، وفي سبيل تعظيم موارد الأكاديمية تم إنشاء مركز التعليم عن بعد، وتم تطوير قاعات الأكاديمية وضبط جودة العمل، ويتم العمل على رفع كفاءة عمل الأكاديمية.

وأشارت إلى أن موازنة الأكاديمية للعام المالي 2024/2025، تقدر بمبلغ 49 مليون و458 ألف جنيه، بزيادة 8 ملايين جنيه عن السنة المالية الحالية 2023/2024.