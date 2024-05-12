"خد 48 غرزة في وشه".. شاب ونجل عمه يمزقان وجه آخر بمطواه في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة عرب غنيم، بمدينة حلوان، جريمة بشعة حينما أقبل شاب ونجل عمه، على تمزيق وجه شاب بمطواه في الشارع، بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال المجني عليه "أحمد س."، 21 سنة، مصاب بجرح غائر في الوجه، بإجمالي 48 غرزة، جراء ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة المجني عليه على يد كل من "ع ع."، 45 سنة، ونجل عمه"م م." 26 سنة، بسبب قيام المتهمين بمنع المجني عليه من الجلوس أمام منزله دون سبب.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان، من جهودها لضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7970لسنة 2024 وتباشر النيابة التحقيقات.