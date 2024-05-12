أمين الفتوى: التوسل بالنبي فى الدعاء مُستحب -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "حكم التوسل بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لا مانع بالتوسل بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فى الدعاء وكثير من الفقهاء والعلماء، من تحدثوا فى هذه الأمور باستفتضة كبيرة وحثوا على التوسل بالنبي".

وتابع: "الفقهاء حثوا على أن نقدم ونختم الدعاء بالصلاة على سيدنا رسول الله، لأنها الدعاء المقبول دائما، لأن الصلاة على النبي مقوبولة، فإذا قبل الله أول الدعاء وأخره، قبل الله الدعاء الذى أوسطهما".