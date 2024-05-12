مصطفى الفقي: الموقف في غزة "ضبابي".. ونتنياهو يقضي أيامه الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

وصف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، الموقف في غزة بـ"الضبابي"، مبينا أن آخر ما تفكر فيه إسرائيل أن تخدش السلام مع مصر، حيث إن سقوط هذا السلام سيؤدي إلى كارثة على إسرائيل وهم يدركون ذلك.

وأضاف "الفقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لابد من ربط التطبيع مع إسرائيل وبين التوقف عن غزو رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن الموقف صعب ولكننا لسنا عرايا ومعنا أوراق.

وأوضح أن لغة الولايات المتحدة تغيرت لإدراكها حجم الخطر الذي يحيط بإسرائيل بسبب سياساتها، متوقعًا أن نتنياهو يقضي أيامه الأخيرة في الحكم، مطالبًا القمة العربية المقبلة أن تلوح بورقة التطبيع العربي مع إسرائيل وهى ورقة مهمة للغاية.

وشدد على ضرورة توحيد صفوف الفلسطينيين،إضافة إلى أننا في وقت تسقط فيه الخلافات، لافتًا إلى أنه على مصر أن تلوح بأن أي مساس بحدودها سيكون له انعكاس مباشر على اتفاقية السلام.