بالصور.. الصحة تعلن إغلاق "عيادة للتجميل" بمدينة نصر (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إغلاق عيادة خاصة "جلدية وليزر" شهيرة تعمل بدون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بشري، بالمخالفة للقانون، بشارع عباس العقاد، بمدينة نصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور ورود معلومات تفيد قيام إحدى العيادات الخاصة، بالترويج لخدمات علاجية وتجميلية وحقن "بالفيلر"، مستخدمة مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر فيديوهاتها للترويج لأنشطتها مدعية أن الجلسات العلاجية تتم على يد أطباء متخصصين على خلاف الحقيقة.

كما تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، لمعاينة العيادة المذكورة، حيث تبين أن العيادة تعمل بدون ترخيص، كما أن مالكة العيادة ليس لها صلة بالمجال الطبي، بالاضافة الى قيام شخص بعلاج الحالات تبين أنه عاطل وينتحل صفة طبيب جلدية.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى أنه تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية الغير مرخصة بالاضافة الى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدًا انه تم غلق وتشميع العيادة، وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق .

وأشار "زكي" في بيان، إلى حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات الطبية آمنة حرصاً على صحة وسلامة المرضى.