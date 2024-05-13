بسبب خلافات بينهم.. ضبط شخص لقيامه بإضرام النيران بأرض زراعية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنيا، شخص لقيامه بإضرام النيران بأرض زراعية ملك مزارع لوجود خلافات بينهم.

تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا بنشوب حريق بأرض زراعية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بأرض زراعية ملك مزارع، مقيم بدائرة المركز، وتم السيطرة على الحريق دون حدوث ثمة إصابات .

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل، مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.