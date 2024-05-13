السياحة تشهد مراسم توقيع عقد شراكة لإنشاء وإدارة وتشغيل فندقين

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة مراسم توقيع عقد شراكة بين إحدى شركات التطوير العقاري المصرية، التابعة لإحدى المجموعات المصرية الكويتية المتخصصة في مجال البناء والتشييد، وإحدى سلاسل الفنادق العالمية وذلك لإنشاء وإدارة وتشغيل فندقين أحدهما بالقاهرة الجديدة بطاقة فندقية 180 غرفة وآخر بالعاصمة الإدارية الجديدة بطاقة فندقية 110 غرفة.

كما شارك في حضور مراسم التوقيع السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، ومحمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، وعدد من قيادات الشركتين.

ونقلت نائب الوزير تحيات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وتهنئته على هذه الشراكة والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية ولاسيما وزارة السياحة والآثار بتشجيع الاستثمار السياحي في مصر وخاصة الاستثمار في المجال الفندقي.

كما ثمنت على قرارهم بالاستثمار السياحي في مصر وخاصة في المجال الفندقي، ولاسيما في ظل ما يشهده المقصد السياحي المصري من زيادة في أعداد السائحين الوافدين، لما يتمتع به من تعدد منتجاته وأنماطه ومقاصده السياحية التي تلبي أذواق ورغبات كافة شرائح السائحين.

وأشارت إلى أن صناعة السياحة تُعد أحد مصادر العملة الأجنبية، مشيرة إلى أن تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي تهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لافتة إلى أن أعداد الغرف الفندقية الموجودة في مصر بلغت حتى الآن 222716 غرفة فندقية مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف إلى مضاعفة أعداد الغرف الفندقية بحلول عام 2028 لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.

وأوضحت "شلبي"، أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحي المصري بنسبة 27% مقارنة بعام 2022.

وأضافت أنه من بين المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لافتة إلى أن مصر يوجد بها العديد من المطارات من بينها مطارات تخدم المقاصد السياحية المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما تحدثت عن حرص الوزارة على تطوير ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمواقع السياحية والأثرية وقيامها في هذا الإطار بعقد العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل هذه الخدمات بأعلى مستوى في مواقع أثرية عديدة وهو ما يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتحسين التجربة السياحية في مصر باعتباره أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.