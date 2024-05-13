أمين الفتوى: لو بتسرح في الصلاة افعل هذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول: "بسرح في الصلاة ومش بعرف أركز اعمل إيه؟".

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأثنين: "لابد من المبادرة فى الصلاة فى أول الوقت، وأنفى أى انشغال يلهى عن الخشوع، واقضى كل ما ورائى من احتياجات الحياة، والصلاة لا تأخذ أكثر من 10 دقائق".

وأضاف: "لازم تفرغ نفسك العشر دقائق الخاصيين بالصلاة، ومشاكل الدنيا هى التى تخرج عن الخشوع فى الصلاة، حط فى دماغك إنك بتلجأ للكريم الذى بيده مقاليد كل شئ فلا تجعل أى أمر يؤثر عليك فى الصلاة".

وتابع: "لابد من تخصيص مكان للصلاة فيه عزلة وهدوء حتى تستطيع التركيز، ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حثنا على الصلاة فى جماعة، حتى تجتمع فيها الهمة ويكون فيها جو إيماني وروحاني، طيب عملت كل ده وحصل وسوسة من الصلاة استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ورد إن فى حديث عن سيدنا النبي إن فى شيطان يدعى خنزب هو اللى بيوسوس للناس فى الصلاة".

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