ألا يكون سبق فصله.. تعرف على شروط التعيين بالوظائف الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

حدد قانون الخدمة المدنية 8 شروط يجب توافرها للتعيين بالوظائف الحكومية وذلك في إطار الحرص على اختيار كوادر كفء للوظائف المنوطة بها.

ويستعرض الخليج 365 خلال التقرير التالي شروط التعيين بالوظائف الحكومية وفقًا للمادة 14 من قانون الخدمة المدنية:

1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى, ما لم تمضِ على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

6 - أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

7- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

8 - ألا يقل سنه عن 18 عامًا ميلاديًا.

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