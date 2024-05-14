ضبط مالك ورشة مستحضرات تجميل بدون ترخيص في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مالك ورشة تصنيع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالقاهرة.

دلت التحريات على قيام مالك ورشة تصنيع مستحضرات تجميل باستئجار شقة كائنة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، واتخاذها مكاناً لتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وبدون تصريح.

عقب تقنين الإجراءات باستهداف الشقة المشار إليها، أمكن ضبط المتهم وعثر على (كمية من الخامات والأدوات المستخدمة في التصنيع – عدد من العبوات المجهزة للتعبئة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.