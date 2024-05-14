الداخلية تكشف ملابسات سرقة هواتف أطفال بنادي في التجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع فيسبوك، بشأن الادعاء بسرقة عدد من الهواتف المحمولة من بعض الأطفال بأحد الأندية بالقاهرة وضبطت مرتكبي الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن الادعاء بسرقة عدد من الهواتف المحمولة من بعض الأطفال بأحد الأندية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد مرتكبها (عامل بالنادي – له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأضاف قيامه بالتصرف في الهواتف المستولى عليها بالبيع (لمالك محل هواتف محمولة له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القليوبية) "تم ضبطه"، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المستولى عليها.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المستولى عليها واتهموه بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.