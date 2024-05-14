"افتكرت حبيبة الشماع".. شقيقة ضحية سائق أوبر تكشف تفاصيل الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قالت سالي عوض، شقيقة السيدة التي تعرض للخطف ومحاولة الاعتداء من سائق أوبر، إن شقيقتها كانت متجهة إلى حفل زفاف في الشيخ زايد "كانت تعبانه من السواقة.. فطلبتلها أوبر".

أضافت في تصريحات لبرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" أن السائق طلب من شقيقتها إلغاء الرحلة على أن تُرسل قيمتها إلى محفظته الهاتفية (حيلة لتجنب دفع عمولة الشركة) لكنهما رفضا.

وتابعت "عوض" أنها فوجئت بعد 10 دقائق بإلغاء الرحلة من جانب السائق "قلبي اتقبض وافتكرت حبيبة الشماع".

كانت طالبة الشروق حبيبة الشماع توفيت بعدما قفزت من سيارة سائق أوبر حاول التعدي عليها، وعاقبته الجنايات بالسجن 15 سنة.

وبعد 40 دقيقة من الرحلة، تلقت سالي اتصالًا من أحد الأشخاص يخبرها بالعثور على شقيقتها في صحراء التجمع، فطمأنوها وأوصلوها إلى منزلها ثم أبلغوا الشرطة.

من جانبها، قالت شركة أوبر إنها اتخذت قرارا بإيقاف حساب السائق المتهم بمحاولة خطف والشروع في اغتصاب المجني عليه، مؤكدة "نعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق. ونحن عازمون على مواصلة جهودنا للتصدي لكافة أشكال الاعتداء الجنسي والعنف".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يوم 12 مايو الجاري من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي" قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" ما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

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