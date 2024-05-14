سؤال برلماني بشأن أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بمطارات الصعيد عن الوجه البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لتوجيهه إلى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، حول اختلاف أسعار تذاكر الطيران المدني من مطارات الصعيد (سوهاج- قنا- الأقصر- أسيوط) إلى الدول الأخرى، عن تذاكر الطيران من مطارات الوجه البحري.

وكشف قورة، في سؤاله، أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين من أبناء دائرته "مركز ومدينة دار السلام" محافظة سوهاج؛ بسبب الارتفاع المبالغ فيه وغير المبرر لأسعار تذاكر الطيران المدني من مطار سوهاج وأسيوط إلى دول عربية كالكويت والسعودية والإمارات، وهذا الارتفاع على النقيض من الطيران من مطارات القاهرة وبرج العرب، والتي تقل أسعار تذاكر بعض شركات الطيران التي تستخدم هذه المطارات عن مطارات الصعيد، على الرغم من أن الطيران من محافظات الوجه البحري يزيد في مسافته عن الطيران من مطارات الصعيد.

وأشار النائب في سؤاله وزيرَ الطيران المدني إلى حالة الضيق التي يشعر بها أبناء دائرته الانتخابية؛ بسبب الارتفاع في الأسعار والذي يأكل من مدخراتهم بغير مبرر أو يحملهم مشقة السفر للقاهرة لتوفير الفارق في السعر، وهو ما لا يتفق مع توجهات القيادة السياسية في سبيل النهوض والارتقاء بمحافظات الصعيد والخدمات المقدمة فيه، والاهتمام بمواطنيه.

وطالب قورة وزيرَ الطيران المدني بالرد كتابةً على سؤاله وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة عن الأسباب حول اختلاف أسعار تذاكر الطيران المدني من مطارات الصعيد إلى الدول الأخرى عن تذاكر الطيران من مطارات الوجه البحري.