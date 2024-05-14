رئيس الأكاديمية العربية يستقبل وفدا من المؤسسة الملكية للمعمارين البريطانين RIBA

و‏ترأس الوفد الدكتور سالي ستيوارت و رافقها دكتور سارة بيسكايا والمعمارية نيجار ميهنيار بالإضافة صوفى بيالى رئيس الاعتمادات بالـ RIBA وباسل كامل كممثل محلى كما حضر اللقاء عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بالإسكندرية الدكتور أكرم سليمان السلمي، رؤساء أقسام العمارة بالإسكندرية والقرية الذكية.

محمد يوسف

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