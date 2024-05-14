تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية.. حيلة مسجل خطر لغسل 50 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية– مقيم بمحافظة القليوبية)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.
وحاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية).
قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.