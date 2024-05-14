تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية.. حيلة مسجل خطر لغسل 50 مليون جنيه

وحاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية).

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية– مقيم بمحافظة القليوبية)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.

محمد يوسف

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