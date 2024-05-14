14 صورة.. آخر تجهيزات افتتاح 5 محطات مترو جديدة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت شركة المقاولون العرب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، افتتاح 5 محطات مترو جديدة أمام الجمهور غدا الأربعاء.

وقالت الشركة في منشور لها: "محطات مترو أنفاق الخط الثالث الجديدة التي ستخدم الجمهور غداً الأربعاء، وتشمل محطات التوفيقية، وادى النيل، جامعة الدول العربية، بولاق الدكرور، جامعة القاهرة".

ويمتد هذا الخط من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور والذي يشمل 5 محطات:

- 3 محطات نفقية هي (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول).

- محطة سطحية وهي بولاق الدكرور.

- محطة علوية وهي جامعة القاهرة.

ويأتي ذلك بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة - التكييف - التهوية - مكافحة الحريق)، للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

ويمتد هذا الخط بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة وتم تنفيذة على 4 مراحل ويعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق - خطي المونوريل - القطار الكهربائي الخفيف)، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل ومع الخط السادس الجاري دراسته في محطة العباسية.

كما يشتمل هذا الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط (العباسية على مساحة 10 أفدنة وإمبابة على مساحة حوالي 24 فدانًا والتي تتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات - السلام وتعتبر من أكبر الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانًا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات.