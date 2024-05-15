كهرباء القناة: 2.4 مليار جنيه متأخرات القطاعين المنزلي والتجاري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

نجحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامي أبو وردة في خفض مديونيات القطاعين المنزلي والتجاري بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2023.

وأكد المحاسب عزت إبراهيم رئيس قطاعات الشئون التجارية والمالية بالشركة، أن إجمالي متأخرات القطاعين المنزلي والتجاري بلغت 2.4 مليار جنيه حتى 30 أبريل 2024، مقارنة بمتأخرات بلغت 2.6 مليار جنيه عن نفس الفترة في العام المالي الماضي 2023/2022.

ونوه «إبراهيم» فى تصريحات لمصراوى، إلى أن الشركة تستهدف تحقيق نسبة تحصيل نقدي في موازنة عام 2024/2025 بقيمة 96.9% مقابل 91.3%.

وشدد على أن هناك خطة تتضمن تحقيق نسبة تحصيل نقدي (بدون الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية) خلال موازنة 2024/ 2025 بـ99.3% مقابل 97.4%.

وتضمنت خطة الشركة استهداف نسبة فقد في الطاقة 10.8% خلال عام الموازنة 2025/2024 مقابل 10.99%.

واستهدفت الشركة فائضًا خلال عام الموازنة 2024/ 2025 قُدر بـ11.540 مليون جنيه، مقابل فائض قُدر بـ34.706 مليون جنيه.