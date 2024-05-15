موجة شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء، وحتى يوم الاثنين 20 مايو 2024، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأربعاء..

- اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر وسرعة الرياح من (70:50 كم/س) وارتفاع الأمواج من 4.5:2.5 متر).

- طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء كبداية لموجة حارة إلى شديدة الحرارة اعتباراً من الخميس 16 مايو.

الطقس من الخميس 16 مايو إلى الاثنين 20 مايو..

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ونشرت هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة كالتالي: