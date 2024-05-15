اقتحام أوكار أباطرة الكيف .. ضبط 123 قضية مخدرات في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بتوجيه عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والقائمين على ترويجها بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 123 قضية ضبط خلالهم (1.137 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 17.225 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6.350 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الشابو - 628 قرص مخدر – 6 بنادق خرطوش – طبنجة – 76 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 51 قطعة سلاح أبيض – 28 دراجة نارية مخالفة) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى استمرار الحملات الأمنية.