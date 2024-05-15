"احتفظ برأسها في الثلاجة".. رجل يقطع سيدة ويوزع جثتها على مقالب القمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بقتل سيدة بمنطقة النهضة في القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأرشد المتهم عن أجزاء من جثمان السيدة المبعثرة في نواحي المنطقة بعد إقدامه على التخلص منها بسبب خلافات الجيرة.

ونوهت التحريات إلى أن سبب الجريمة رغبة بعض سكان "العمارة" شراء شقتها منذ أشهر ورفضت الأمر مرارا وتكرارا فتخلصوا منها.

وقال المتهم في التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بينهما فقام باستخلاص السكينة من يدها - كان قد هددته بها على حد اعترافه - وطعنها ثم قطعها للتخلص من الجثمان.

وأضاف أنه قطع قدميها في البداية وألقاها في صندوق قمامة واحتفظ بباقي الجثمان في ثلاجته لحين التخلص منه لكن انقطاع الكهرباء سارع في ظهور الرائحة الكريهة والكشف عن الجريمة.

وتابع أنه وزع القدمين على مقالب القمامة لتأكلها الكلاب وبالتالي يمحو جزءا من أثر جريمته، وتخلص من باقي الأجزاء ولم يحتفظ سوى بالرأس في ثلاجة منزله، وكانت هي كاشفة السر ودليل الإدانة.

وشك الجيران في أمر الرجل عندما بدأت رائحة كريهة تفوح من شقته السكنية، التي أغلقت أبوابها ونوافذها ليكتم الرائحة لكن كاميرات المراقبة إدانته.

وأوضح شقيق المجني عليها أن "شقيقته كانت تقيم في شقتها عقب وفاة والدهما، ولكن نشبت بينها وبين المتهم بعض خلافات الجيرة على فترات متباعدة"، مضيفا: "كان هناك مشاكل بين أختي وجارها المتهم.. كما أن بعض الجيران أيضا افتعلوا المشاكل مع أختي".

وأضاف أن شقيقته تغيبت عن المنزل، فتوجه لقسم الشرطة لتحرير محضر بتغيبها، إلا أنه فوجئ بعثور الأجهزة الأمنية على أجزاء من جثمانها.

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