عم المتهم بواقعة "فتاة التجمع": "متربي مع بناتي ولو ثبت إدانته مش هعرفه تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

قال "حسين. ا" عم سائق أوبر "ح. ع"، المتهم في واقعة "فتاة التجمع"، ابن شقيقه يكافح بالكد من أجل أن يعول أسرته "بيشتغل أكتر من ١٢ ساعة عشان يوفر مصاريف أمه واخواته".

وأوضح "حسين" أن والدة المتهم تمر بحالة نفسيه صعبة عقب درايتها بالحادث "مش متخيله إن ابنها عمل كده"، مضيفًا أن نجل شقيقه يجهز لعرسه على خطيبته "على وش جواز وكان متربي مع بناتي من صغره ومستحيل يعمل كده".

وأشار عم السائق في بث مباشر لـ "الخليج 365"، إلى أن المتهم تمسك أمام جهات التحقيق بتفريغ الكاميرات والكارت الميموري الخاص بالكاميرات "هو لو عمل كده عمره ما هيقول أن في تسجيل للواقعة"، موكدا أنه إذ ثبت أي إدانة ضد السائق لن يدافع عنه مرة أخرى "لو هو فعلا عمل الواقعة يتحاسب و مش عايز اعرفه ومش هدافع عنه.. أنا مش هرضى حد يعمل في بناتي كده".

تابع أن المتهم يعمل مع شركة "أوبر" منذ ٥ سنوات ولم يتلق الشركة أي شكاوى ضده، مبينا أنه فضل عمل كقائد سيارة بعد أن حصل على شهادة الدبلوم "العيلة كلها سواقين ووالده المتوفي كان سواق.. ومحبش يشتغل غير المهنة دي".

أضاف أن المتهم يعمل في شركة شهيرة بالتجمع وبعد إنتهاء عمله يقوم بالعمل بشركة "أوبر" كعمل إضافة لزيادة دخله "أخوه صغير واخته وامه هو اللي بيصرف عليهم وهو خاطب وقرب يتجوز".

وظهر "سائق أوبر" - بالكلبشات - وسط حراسة أمنية مشددة من قسم شرطة مدينة نصر، وذلك عقب خروجه من مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب، بعد أن تم اخذ عينه من دمائه لبيان مدي تعاطيه للمواد المخدرة والكحوليات من عدمه فيما تم ترحيله الي محبسه بديوان القسم.

واصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة مدينة نصر ثان "سائق أوبر"، إلى مصلحة الطب الشرعي، تنفيذا لقرار النيابة.

وقررت نيابة ثان مدينة نصر، حبس سائق أوبر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدي على سيدة واصابتها ،كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل كشف المخدرات .