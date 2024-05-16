"غرفة السياحة": تعديل صلاحية الباركود لـ48 ساعة بدلا من 7 أيام - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أنه تقرر خلال الأيام الماضية تعديل صلاحية الباركود إلى 48 ساعة فقط، وذلك بعدما كانت صلاحيته 7 أيام.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أنه لو تم تخطي 48 ساعة؛ فيجب إنشاء باركود جديد، أو سيتم العودة من المطار وتجديد الباركود مجددًا ودفع قيمته التي وصلت من 2050 إلى ما يزيد عن 5000 جنيه ببعض الأماكن.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه لا يُسمح بإصدار الباركود في نفس الوقت أثناء التواجد بالمطار، بل يجب إصداره قبل السفر بـ48 ساعة.

وأكد أن بوابة العمرة تواجه في بعض الأحيان ضغط كبير؛ لذلك قد يحدث بطئ أحيانًا في إصدار الباركود.

وتابع "وحيد"، أن 98 % من الشركات حاليًا لا تعمل على إصدار الباركود، وباقي الشركات تُجازف.

وأكمل عضو غرفة شركات السياحة، أنه بدء تطبيق قرار تعديل صلاحية الباركود بدءًا من اليوم.

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