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المعمل الجنائي يعاين موقع حريق مستشفى مصر الدولي بالدقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب بالطابق الأخير بـمستشفى مصر الدولي بالدقي، دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح، للوقوف على أسباب الحريق وحصر التلفيات وبدايته ونهايته.

وكانت قوات الحماية المدنية دفعت بعدد 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده وإحكام السيطرة عليه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قوات الحماية المدنية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل الطابق الأخير بمستشفى مصر الدولي.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم إخماده وتحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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