احذروا التعرض للشمس.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة بدءًا من اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود موجة حارة إلى شديدة الحرارة اعتبارًا من اليوم على أغلب الأنحاء.



وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 32 درجة.



وأضافت الأرصاد الجوية، أن الأجواء حارة على أغلب الأنحاء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.



وحذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس حيث يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.



وأشارت إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة والبحر الأحمر

حيث يصل ارتفاع الموج بين 2.5 و4 أمتار.