وزيرة البيئة توجه بمتابعة تشغيل وصيانة النظام الإلكتروني الوطني للمخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعًا برئاسة ياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع ممثلي شركة "جيسكون" المسئولة عن تنفيذ الإصدار الإلكتروني لمنظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة في مجال المخلفات، حيث يتم التسجيل للشركات والدفع الإلكتروني من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التالي، من هنا.



wims.wmra.gov.eg



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة المتابعة الدورية مع الشركة القائمة على تشغيل وصيانة النظام الإلكتروني الوطني للمخلفات "wims" والممول من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة -مكون الدعم الفني- بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألماني "giz".



وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ومنها العمل على تمديد عقد الصيانة الخاص بمنظومة التصاريح والتراخيص، وأهمية الصيانة الدورية للنظام لمواجهة المشاكل التي تواجهه في أي وقت، وتنفيذ التعديلات المطلوبة والتي أوصت بها الإدارات الفنية المختصة، ونقل النظام إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



كما تم مناقشة الأنظمة التي تم الانتهاء منها وفي مرحلة التجربة وتشمل سجل المخلفات، وزيوت الطعام المستعملة والبلاستيك أحادي الاستخدام، ومنظومة التظلمات الإلكترونية.



وجرى الاتفاق على عقد اجتماع مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" وهي الجهة الممولة للنظام الإلكتروني الوطني للمخلفات "wims" لتحديد الأولويات المطلوبة لتصميم واستكمال النظام الإلكتروني.

