بطريقة بسيطة.. خطوات تغيير نشاط عداد الكهرباء من تجاري إلى سكني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يتساءل عدد من المواطنين الذين غيروا نشاطهم من تجاري إلى سكني عن الإجراءات التي يجب اتخاذها حال تغيير نشاط عداد الكهرباء من مخزن إلى شقة.

وكشفت هندسة كهرباء التحرير "بدر"، بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المواطن الراغب في تحويل استخدام النشاط عداد الكهرباء من مخزن وضمه للوحدة السكنية بعد إجراء المعاينة من قبل المسؤولين بشبكة الكهرباء والوحدة المحلية، كالتالي:

- التقدم بطلب إلى الإدارة التجارية لتغيير النشاط.

- تقوم الإدارة التجارية بعمل معاينة على الطبيعة للمكان المذكور بواسطة مفتشي القراءة للتأكد من أن المكان أصبح فعلًا شقة ولا يتم فيه ممارسة أي نشاط تجاري أو خدمي أو مخزن.

- بعد التأكد من أن المكان أصبح شقة يتم عمل نموذج لإدارة الحاسب الآلي لتغيير النشاط ونوع الاستعمال إلى شقة.

عناوين وتليفونات فروع شركة البحيرة للكهرباء لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين

يمكن للمواطن الاتصال من أي مكان في البحيرة لتسجيل شكاوى أعطال الكهرباء على الرقم 01000549020، كما يوجد لكل منطقة رقم خاص بها، وهي:

رقم التواصل مع طوارئ الكهرباء قطاع وسط البحيرة

- العنوان: شارع الجيش – الهداية – دمنهور

- التليفون: 3313592 045

- الفاكس: 3336453 045

رقم التواصل لشكاوى الكهرباء قطاع شمال البحيرة

- العنوان: العكريشة – كفر الدوار

- التليفون: 2234328 045.

- الفاكس: 2218514 045.

رقم التواصل لشكاوى الكهرباء قطاع جنوب البحيرة والسادات

- العنوان: مدينة السادات بجوار جهاز التعمير

- التليفون: 2608322 048

- الفاكس: 2601834 048

أرقام التواصل باعطال الكهرباء قطاع شمال النوبارية..

- العنوان: ك 71 مدينة النوبارية بجوار قسم الشرطة

- التليفون: 2632215 045

- الفاكس: 2632205 045

أرقام التواصل بأعطال الكهرباء قطاع مطروح والساحل الشمالي

- العنوان: شارع عمر أفندي بجوار السينما الصيفي

- التليفون: 4930343 046

- الفاكس: 4934132 046.