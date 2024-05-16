السيسي: إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها وتراوغ في مفاوضات وقف إطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بينما تنخرط مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة ومستميتة لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة، فإنها لا تجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين.

جاء ذلك في كلمته خلال القمة العربية التي تحتضنها المنامة، اليوم الخميس.

وأضاف الرئيس السيسي: "وجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسئولياتها، والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، بل والمضي قدماً في عمليتها العسكرية المرفوضة في رفح، فضلاً عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع".

وشدد على أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسرياً، أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها.