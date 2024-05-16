السيسي: مصر أضاءت شعلة السلام.. والأجيال القادمة تستحق منطقة فيها عدل وسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر التي أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكا وتحملت في سبيل ذلك أثمانا غالية وأعباءً ثقيلة لا تزال رغم الصورة القاتمة حاليا متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في بحار لا تنتهي من الحروب والدماء.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية: لذلك فإنني ومن هنا أمام قادة وزعماء الدول العربية، أوجه نداءً صادقا للمجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية أقول لهم: "إن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض لاختبار لا مثيل له.

وتابع: تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار، فالعدل لا يجب أن يتجزأ، وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر.

وأشار إلى أن هذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالا، إلا لأن نضع أيدينا معا، لننقذ المستقبل قبل فوات الآوان، ولنضع حدا فوريا لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين، الذي يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس أن الأجيال المقبلة جميعا فلسطينية كانت أو إسرائيلية تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن منطقة تسمو فيها آمال المستقبل فوق آلام الماضي.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد القمة العربية للمشاركة في القمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن مشاركة الرئيس في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.