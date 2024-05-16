الرئيس السيسي: واهم من يتصور أن الحلول العسكرية قادرة على تحقيق الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أطفال فلسطين، الذين قُتِل ويُتِّم منهم عشرات الآلاف في غزة، ستظل حقوقهم سيفًا مُسَلَطًّا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال آليات القانون الدولي ذات الصلة.

جاء ذلك في كلمته خلال القمة العربية التي تحتضنها المنامة، اليوم الخميس.

وأضاف الرئيس السيسي: "واهمٌ من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن".

وتابع: "ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تُجدي نفعاً أو تحقق مكاسباً".