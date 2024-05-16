القاهرة في المقدمة.. الصحة تكشف إحصائيات جديدة لنسب الإقلاع عن التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس احتفالية بإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة عين شمس ومؤسسة مصر لخدمة المجتمع المدني، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشؤن الطب الوقائى، أن مشكلة التدخين هي من أهم المشكلات التي تواجه دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء، والتي تزيد من عبء الأمراض والوفيات وتستنزف مواردها البشرية والاقتصادية، وتؤثر سلبا على صحة مواطنيها.

وأشار "قنديل"، في بيان اليوم، إلى أهمية تضافر جهود المجتمع بكافة فئاته لمكافحة ظاهرة انتشار التدخين بمختلف أنواعه، ولتعزيز الخطة القومية لمكافحة التبغ، والتي نأمل أن تستمر وتتطور حتى نتمكن من تحقيق هدفنا لخفض معدلات استهلاك التبغ في مصر.

ولفت إلى أهمية رفع الوعي الصحي بمخاطر التدخين ودعوة الشباب إلى الانتباه لمخاطر التبغ وحماية الأجيال القادمة من الأمراض المرتبطة باستهلاك أنواع التبغ المختلفة، وتقديم ندوات بصفة مستمرة لرفع الوعي الصحي للمواطنين بأخطار التدخين وفوائد الإقلاع عن التدخين بالعديد من المنشآت الصحية والمنشآت التعليمية ومنشآت الشباب والرياضة وغيرها على مستوى جميع المحافظات بمعدل 10,000 ندوة كل عام.

وأضاف أن الخط الساخن 16805 للإقلاع عن التدخين، استقبل 8862 مكالمة من يناير 2023 وحتى اليوم لراغبي الإقلاع عن التدخين.

وبلغت نسبة المتصلين من راغبي الإقلاع عن التدخين أقل من 18 سنة 5.49% من إجمالي المتصلين، والفئة العمرية من 18-30 سنة بلغت 45.06%، والفئة العمرية من 30-45 سنة بلغت 20.38%، وأكثر من 45 سنة بلغ نسبة %28.71.

كما بلغت نسبة متخذ قرار الإقلاع عن التدخين 64.38% مواطن من إجمالي المتصلين، لافتا الى أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى من حيث المواطنين الراغبين عن الإقلاع تليها محافظة الغربية ثم محافظة القليوبية وذلك خلال عام 2023.

ونوه الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، ان اليوم يهدف لرفع الوعي عند العامة حول مخاطر استخدام التبغ والممارسات التجارية المستغلة لصناعة التبغ على حساب صحة الشعوب.

وأضاف: "آملين من ذلك خفض معدل استهلاك التبغ وبالتالي خفض معدل حدوث الأمراض غير السارية، كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسرطان، والتي تعد السبب الرئيسى للوفاة بالعالم وبمصر".

كما تضمنت فعاليات الاحتفال اليوم تنظيم ماراثون دراجات بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، كما تم تفعيل العمل في عدد 3 كشك توعوي بمول سيتي ستارز وجنينة مول ونادي الزهور، حيث تقوم تلك الأكشاك بتقديم خدمات توعوية عن أضرار التدخين والتدخين السلبي لمساعدة المترددين من المدخنين راغبي الإقلاع عن التدخين على التخلص من إدمان منتجات التبغ بمختلف أنواعها وتقديم النصيحة الموجزة وكذلك توزيع المواد التوعوية والمطويات على المترددين بإجمالي 3710 متردد مما له مردود بالغ الأهمية بمتوسط 530 متردد شهري حيث بلغ عدد المترددين من راغبى المشورة من الذكور 2763 مواطنا، من الإناث 947 مواطنة، كما بلغ عدد المترددين من المدخنين 1495 مواطنا، كما بلغ عدد المترددين من غير المدخنين 2215 مواطنا.