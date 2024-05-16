قرار من القضاء ضد سائق أوبر متهم بخطف "فتاة التجمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قرر المستشار محمد مبارك، قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر ثان، اليوم الخميس، تجديد حبس سائق أوبر ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بخطف والاعتداء على فتاة التجمع.

وعرضا "سائق أوبر" و"فتاة التجمع" على مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب، تنفيذًا لقرار النيابة، لبيان مدي تعاطي الأول- السائق - أي مواد مخدرة من عدمه. وبيان مدي تعرض الثانية -الضحية - هتك عرضها من عدمه، و مضاهة دماء المجني عليها بآثارر الدماء الموجودة على السلاح المضبوط في الواقعة، ذلك لكتابه تقرير وافٍ بشأن ما جري الحادث.

و قال محامي "سائق أوبر" المتهم بمحاولة خطف واغتصاب فتاة بالتجمع، إن موكله أنكر جميع التهم المنسوبة إليه أمام النيابة؛ حيث اعترف لجهات التحقيق: "لو عملت كده اعدموني".

وكانت "ن. ع" استقلت سيارة المتهم في الطرق من التجمع إلى الشيخ زايد، يحيث عرج بها إلى منطقة صحراوية بمنطقة التجمع وألغى الرحلة ثم اعتدى عليه بـ"كتر"، وفق بيان لوزارة الداخلية واتهامات الشاكية.