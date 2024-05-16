ضبط شخصين حاولا غسل 25 مليون جنيه حصيلة التزوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين – لهما معلومات جنائية-؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً تزوير التقارير والشهادات الطبية المنسوب صدورها للعديد من المستشفيات والعيادات الطبية وترويجها على عملائهما بمقابل مادي، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات).

قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بقرابة (25 مليون جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.