استغل ضعفها وجلوسها بمفردها.. قرار قضائي بشأن قاتل "مسنة الزيتون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أحالت جهات التحقيق بالقاهرة، عاطلًا للجنايات بتهمة قتل مسنة لسرقتها داخل شقتها بمنطقة الزيتون.

وكان قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة مسنة داخل مسكنها، وبالانتقال لمحل البلاغ تبين العثور على جثة مسنة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بهدف سرقتها، وقال إنه انتظر تواجدها بمفردها وراقب مسكنها وقام بالصعود إليها وقتلها في الحال لسرقة مصوغاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.