الديون أفقدت عقله.. رجل يقتل عائلته وينتحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

أنهى أب حياة عائلته المكونة من 12 شخصاً بالكامل بمحافظة البصرة العراقية، إذ أقدم على قتلهم جميعا باستخدام بندقية كانت بحيازته، ثم انتحر.

وانتشرت الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، إذ تداول مستخدموها مقاطع فيديو وصورا لجثث الضحايا الغارقة في الدماء.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها محافظة البصرة، موضحة أن الأب وراء جريمة قتل العائلة بالكامل وبعدها قام بالانتحار.

وكشف مكتب لجنة الأمن والدفاع النيابية في البصرة عن أسباب قتل الأب لعائلته في منطقة شط العرب الأربعاء، موضحا أن عليه ديناً بمقدار ملياري دينار عراقي.

وذكر المكتب العراقي أن ذات المبلغ أعطاه لشخص احتال عليه ثم هرب إلى مكان مجهول.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري إن الجريمة وقعت في منطقة دور الموظفين بقضاء شط العرب بمحافظة البصرة، مشيرا إلى أن المعلومة الأولية تفيد بأن هذا الحادث جاء نتيجة أمور مالية، وأن تحقيقاً موسعاً يجري لمعرفة مزيد من التفاصيل.