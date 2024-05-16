ضبط عاطل في قنا بحوزته 5 أسلحة نارية وحزام ذخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عاطل بقنا؛ لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا أفادت قيام عاطل له معلومات جنائية– مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت- بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (3 بنادق آلية – بندقية خرطوش – بندقية رصاص وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 صديري ذخيرة – حزام ذخيرة خرطوش).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.