"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 83 ألف حكم قضائي في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 143 قطعة سلاح ناري، و329 قضية مخدرات، وتنفيذ 83269 حكما قضائيا متنوعا.

وأثمرت الجهود عن ضبط 232 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 24730 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.