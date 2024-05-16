بـ25 كاميرا ودرون.. الانتهاء من الترتيبات النهائية لنقل نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

اختتمت الهيئة الوطنية للأعلام برئاسية حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الترتيبات اللازمة لنهائي بطوله الكونفدرالية المقامة يوم الأحد المقبل بستاد القاهرة الدولي لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقدت نائله فاروق رئيس قطاع التليفزيون عدة اجتماعات مع مسؤول الكاف لتحديد متطلبات الكاف في مباره النهائي وعدد الكاميرات المطلوبة ومطالب الكاف واحتياجاته للمبارة.

وشددت رئيس التليفزيون على ضرورة الالتزام بالمعاير المهنية وضوابط تغطية المباره وأصدرت توجيها للبرامج الرياضية برئاسة محمد ابراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية الالتزام لمعير البث والاخراج الذي حددها مسؤول الكاف.

واجتمعت نائله فاروق رئيس التليفزيون مع المشرف العام على البرامج الرياضية محمد ابراهيم والمدير الفني أسامه الهوارى ووليد فاروق المدير الإداري وسها الباهي رئيس الادارة المركزية للتصوير والمهندس رستم رئيس الادارة المركزية للإذاعات الخارجية لتوفير كافه الامكانيات لهذه المباره وما يحتاجه الكاف ورفع شعار لا للتعصب في ظل أهمية المباره الجماهيرية فضلا على تأثيرها لحضور جماهيري كبير لأول مرة منذ فترة طويله.

وأكدت على أهمية الخروج للمباره في ظل الامكانيات التي وفرتها الهيئة الوطنية للأعلام للمباره من سيارة بث على أعلى مستوى ومزوده بأفضل الامكانيات الحديثة خاصة أن المباره ذات أهمية جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي وافريقيا وتعكس صورة مصر أمام العالم.

واشار محمد ابراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية سوف يتم نقل المباره 25 كاميرا ودرون وسيارة 4- K لتخرج المباره بشكل عالمي ليبهر المشاهدين في الداخل والخارج.

وأكدت نائله فاروق رئيس التليفزيون على عمل بروفه نهائية يوم السبت القادم الموافق 18/5/2024 بعد تركيب الكاميرات والأجهزة بإستاد القاهرة والتنسيق مع وجود مسئولي الكاف وعمل لجنه من اليوم على مدار 24 ساعه لحل أي مشكلة تواجه فريق العمل لإخراج المبار بالشكل الأمثل حيث يتم إذاعة المبارة على قناة TIME SPORTS الأرضي.