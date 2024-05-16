بعد 5 سنوات خسائر.. رئيس "شباب النواب" يسأل هيئة ستاد القاهرة عن موقفها المالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة لديها عدة ملاحظات على أداء هيئة ستاد القاهرة خلال مناقشة مشروعي قانوني الخطة والموازنة للهيئة العام الماضي.

وأكد "حسين"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، لمناقشة موازنة هيئة استاد القاهرة، أن أبرز الملاحظات التي رصدتها اللجنة العام الماضي أنه على الرغم من مرور 5 سنوات على صدور القرار الجمهوري عام 2018 بتحويل هيئة ستاد القاهرة من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية إلا أن الهيئة كانت تحقق خسائر رغم كل ما تم منحه لها من صلاحيات لتنمية مواردها وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

وتابع رئيس لجنة الشباب موجهًا حديثه لمجلس إدارة الاستاد: السؤال هنا: ما هو الوضع الآن؟.. هل بدأت الهيئة في استغلال أصولها بالشكل الذي يمكنها من تنمية مواردها وتغطية نفقاتها بالشكل الذي لا يجعلها تعول على ما تخصصه لها الخزانة العامة من اعتمادات مالية.

وواصل حديثه: هل وضعت الهيئة استراتيجية بشأن تنمية مواردها والاستغلال الاقتصادي الأمثل لأصولها؟.

يُذكر أن موازنة هيئة استاد القاهرة للعام المالي الجديد بلغت نحو مائة وواحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه، بزيادة قدرها سبعة عشر مليونًا وتسعمائة واثنا عشر ألف جنيه) عن اعتمادات العام المالي الماضي.

وبلغت جملة تقديرات الإيرادات المتوقعة للهيئة للعام المالي 2024/2025، 88 مليون جنيه بزيادة متوقعة بنحو 18 مليون جنيه عن اعتمادات إيرادات الهيئة للعام المالي 2023/2024 البالغة نحو 70 مليون جنيه.