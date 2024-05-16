تديره سيدة.. تفاصيل ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، سيدة تدير كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، في مصر الجديدة بالقاهرة، واتخاذها للكيان مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات دبلومة معتمدة في مجال فنون التجميل وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بمراكز التجميل داخل وخارج البلاد- على خلاف الحقيقة- والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها عدد من شهادات الدبلومة خالية البيانات وعدد منها بأسماء أشخاص مختلفة تفيد منحهم درجة الدبلومة- مطبوعات دعائية وجهاز حاسب آلى بمشتملاته وأكلاشيه، جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.