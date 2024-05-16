قرار من النيابة في واقعة "فتاة المقطم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، اليوم الخميس، حبس ممرضة ووالدها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما في واقعة مقتل عامل بالمقطم.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، ضبطت ممرضة وميكانيكي؛ لاتهامهما بقتل عامل بالمقطم بسبب خلافات سابقة بينهما.

وكشفت تحريات البحث الجنائي أنه بالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عامل - توفيَّ إثر جرح طعني نافذ -وبين ممرضة وميكانيكي، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لحدوث مشادة كلامية بينهم على إثر خلافات سابقة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض، مما نتج عنها إصابة الأول ووفاته، تم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المُستخدم في الواقعة.