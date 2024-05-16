صفقة بملايين في قبضة الداخلية.. تفاصيل سقوط شحنة مخدرات بـ 284 مليون جنيه بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة قوية لشبكات تجارة المواد المخدرة في محافظة مطروح.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت نشاطٍ إجراميٍ بواسطة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية ذات الصلة.

تم تحديد بؤرة إجرامية تعمل في تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بشكل غير قانوني، والتي كانت تشكل تهديدًا جسيمًا في دائرة قسم شرطة براني بمطروح. وفي أعقاب تنسيق الجهود وتقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين وضبط كميات ضخمة من المواد المحظورة.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد تم ضبط ما يقارب 129,500 كيلوجرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 2,250 مليون قرص من عقار الترامادول، و1,800 مليون قرص من عقار الكبتاجون. ولم يقتصر الضبط على المواد المخدرة فقط، بل تم أيضًا ضبط مجموعة من الأسلحة غير المرخصة، بما في ذلك بنادق آلية ورشاشات وبنادق رصاص وطلقات مختلفة.

تُقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ يقدر بنحو 284 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.