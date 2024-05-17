مليون ريال.. جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة سعد عبادي، المشرف على الإدارة العامة لجمارك المواني الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ووفقًا لبيان صادر عن جمارك مطار برج العرب، اليوم الجمعة، ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان على رحلة طيران شركة العربية، اشتبه جورج شاكر، رئيس الوردية، وسهيلة سامي، مأمور الحركة، في الراكب ا . ع . ا وزوجته ا.ا.ع مصريين الجنسية، وبسؤالهم عما إذا كانوا يودون الإفصاح عن أي شيء للجمارك أو يحملوا أي أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الأخرى أو أي مبالغ مالية تزيد عن الحد المسموح أجابوا بالنفي وبدت عليهم علامات القلق.

وبتمرير حقائبهم على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد بدر ومصطفى المصري ومصطفى خشبة مأموري الفحص بالأشعة وإسلام قباري، مدير إدارة الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة داخل عدد 3 حقائب.

‏وشكل خالد عبد العزيز، رئيس الوردية والقائم بأعمال مدير إدارة الجمرك، لجنة لتفتيش حقائب الراكب و زوجته وتفتيشهم ذاتيًا بتمريرهم على جهاز فحص الأفراد بالأشعة من سهيلة سامي وعبد العزيز إبراهيم وتميم مجدي وهايدي أحمد مأموري الحركة ومحمد نعيم رئيس قسم الوديعة بحضور جهاد جلال رئيس قسم الأمن الجمركي ومجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وجورج شاكر رئيس الوردية؛ فتبين وجود مبالغ نقدية داخل الحقائب في صورة رزم مغلفة في استرتش شفاف وملفوفة داخل الملابس الشخصية بإجمالي مليون و١٢٩ ألف و٥٠٠ ريال سعودي.

وقرر سعد عبادي، المشرف على الإدارة العامة لجمارك المواني الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2024.

ويأتي ذلك؛ تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.