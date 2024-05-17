وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ورئيس الإذاعة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصل قبل قليل، إلى مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لأداء صلاة الجمعة، بعد افتتاح المسجد رسميا.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، مسجد السيدة زينب ( رضي الله عنها ) ضمن خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة، يرافقه سلطان طائفة البهرة مفضل سيف الدين.

ويحضر صلاة الجمعة بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والدكتور محمد أبوهاشم أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل المديرية.

يلقي الشيخ أحمد محيسن إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، اليوم، خطبة الجمعة من المسجد بعنوان "تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة"

وينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، وبعض القنوات الخاصة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، ويتلو القرآن الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.