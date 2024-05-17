"ضبط 34 طنًا من الدقيق في حملات تموينية.. الداخلية تواصل محاربة التلاعب بأسعار الخبز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



نجحت أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، وتصدياً لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودهم في هذا السياق.



وبالتنسيق مع مديريات الأمن، تمت مباشرة حملات تموينية مكثفة تستهدف ضبط الجرائم التموينية، وأسفرت هذه الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة.



وفي إطار الحملات، تم ضبط حوالي 34 طنًا من الدقيق، بما في ذلك الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وباشرت النيابة التحقيق.