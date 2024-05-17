"قافلة إنسانية تصل إلى أسوان.. الداخلية توفر الدعم الغذائي والطبي للمواطنين والسيدات المعيلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد ..معك فى كل مكان" تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات في محافظة أسوان.

بتنسيق فعّال بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والقطاعات الأمنية والجهات ذات الصلة، توجت القافلة الإنسانية والطبية بالوصول إلى عدد من القرى والتجمعات السكانية، حيث قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات والدعم للمواطنين.

تضمنت الخدمات المقدمة توزيع العبوات الغذائية والمساعدات العينية، وتقديم الخدمات الطبية بما في ذلك الكشوفات الطبية وتوفير العلاج اللازم بشكل مجاني. كما تمت زيارة عدد من السيدات المعيلات، حيث تم تقديم الدعم المعنوي والمساعدات العينية لهن.

في إطار تأكيد الوزارة على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، تمت زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة، بالإضافة إلى التأكيد على احترام حقوق الإنسان وكرامته.

شارك عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان في هذه القافلة الإنسانية، مما سهل التفاعل وتلبية المطالب الأمنية والخدمية للمواطنين.

لقيت هذه الجهود ترحيبًا واستحسانًا كبيرين من قبل الأهالي، الذين عبروا عن امتنانهم وتقديرهم لجهود الوزارة في هذا الشأن.