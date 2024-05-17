محافظ القاهرة: اهتمام السيسي بيوت الله سبب وصولها لمستوى متميز يليق بمكانتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أدى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة بمسجد السيدة زينب بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال تطويره أوائل هذا الأسبوع، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأكد "عبد العال"، بحسب بيان المحافظة، اليوم الجمعة، على أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بعمارة بيوت الله عز وجل بصفة عامة وتوجيهه بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها وحرصه على افتتاح هذه المساجد بنفسه بصفة خاصة كان السبب الأول لخروج أعمال التطوير على هذا المستوى المتميز الذي يليق بمكانة هذه المساجد.

ووجه محافظ القاهرة، الشكر للرئيس السيسي على هذا الاهتمام والدعم، مؤكدًا أن مساجد آل البيت شهدت أعمال تطوير واهتمام غير مسبوقة فى عهده كمساجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة، والسيدة رقية والسيدة فاطمة النبوية.

كما وجه المحافظ، بتطوير المناطق المحيطة بالمساجد بصورة حضارية، مثلما حدث بشارع الأشراف وما يتضمنه من مقامات لآل بيت النبى مما سيكون له أثر كبير على زيادة السياحة الدينية لمحبى زيارة مساجد آل البيت من داخل وخارج مصر.

شارك فى أداء الصلاة عدد من القيادات الدينية والتنفيذية.