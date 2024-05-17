نقيب الفلاحين يطالب بوقف عرض مسسل "البيت بيتي 2": يتنمر على الفلاحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمرو صلاح:

أعرب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، رفضه ما جاء في بعض مشاهد حلقات مسلسل البيت بيتي "الجزء الثاني" وأكد أنها تتنمر وتسيئ لفلاحين مصر، وتحمل سخرية من اللبس و اللهجة الفلاحي.

وأوضح في بيان له، الجمعة، أن تصوير الفلاحين بشكل منفر فى مسلسل البيت بيتي "الجزء الثاني" أمر غير مقبول ويدل على عنصرية وجهل وبُعد عن الواقع، مشيرا إلى أن النظرة الدونية للفلاح المصري باعتباره أقل منزلة من الآخرين، هي نظرة استعلاء غير مقبولة تنم عن جهل حقيقي بحقيقة الفلاحين والذين يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري.

وتابع: "أقول لصناع هذا العمل الذي يسعى لكسب الأموال على حساب مشاعر الفلاحين إن أبناء الفلاحين هم قيادات في المجتمع المصري وليسوا عبيدا يعملون خدامين في المنازل، وأن تصويرهم بهذا الشكل سيقابل برد قوي لمقاضاة القائمين على هذا العمل ومقاطعة كل أعمالهم".

وأشار أبوصدام إلى أنه سيطالب بوقف هذا العمل احتراما لمشاعر فلاحين مصر وحماية للمجتمع والأسر المصرية من هذه الأعمال المشبوهة وغير الهادفة والتي تساهم في الوقيعة بين فئات المجتمع وتحض على كراهية الفلاحين وتساعد في بُعد الشباب عن مهنة الفلاحة مما يؤثر سلبيا على تنمية القطاع الزراعي.

وطالب نقيب الفلاحين، كل الجهات المعنية بوقف عرض هذا العمل وعدم السماح بعرض الأعمال الساذجة التي تسخر من لهجة أو مظهر أي فئة من فئات المجتمع .

وطالب القائمين على هذا العمل بتقديم اعتذار للفلاحين عن المشاهد المسيئة، وتقديم شرح واف لكل المصريين عن الهدف من وراء هذه المشاهد.

ومسلسل "البيت بيتي" الجزء الثاني بطولة الفنان مصطفي خاطر والفنان كريم محمود عبدالعزيز.